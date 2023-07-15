Водний та харчовий баланс – основа основ

Саме харчування та водний баланс чи не найбільше впливають на стан шкіри та загальний тонус. Пиття достатньої кількості рідини – це база, і краще, якщо це буде просто звичайна вода. Сак, саме вода, а не соки, фреші, газовані напої. Ну і звісно, дотримуємося збалансованого харчування.

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Порада! Найпростіше підтримувати здоровий раціон за допомогою методу тарілки – це коли одну половину тарілки займає клітковина (овочі), другу половину рівномірно ділять білки (яйця, риба, м'ясо) та складні вуглеводи (макарони, рис, гречка, картопля).



У раціоні має бути достатньо білка, жирів і вуглеводів / Фото Unsplash

Фізична активність

Не обов'язково виснажувати себе інтенсивними тренуваннями в залі чи бігати стометрівки. Фізична активність – це і щоденна ходьба, і ранкова зарядка чи йога. Пам'ятайте, що навіть коротка 15 – 20-хвилинна активність допоможе підтримувати тонус тіла.

Масажі, але краще, якщо вони регулярні

Масажі допомагають стимулювати лімфу та покращувати циркуляцію та обмін речовин, щоб ваше тіло та обличчя були підтягнутими і пружними. Це допоможе позбутися набряків та застоїв, а масажі обличчя та декольте подарують чіткий контур та природне сяйво.

Контрастний душ

Це чудовий спосіб стимулювати кровообіг і прискорити обмін речовин. Контрастний душ простимулює вироблення колагену та еластину, а також зменшить підшкірні жирові відкладення.

Графік сну – недооцінений, але важливий фактор

Достатній, якісний сон – запорука здоров'я і гарного вигляду. Сформуйте свій графік сну, щоб вам буде зручно дотримуватися його, і з часом ви побачите позитивні зміни в організмі.