Водний та харчовий баланс – основа основ
Саме харчування та водний баланс чи не найбільше впливають на стан шкіри та загальний тонус. Пиття достатньої кількості рідини – це база, і краще, якщо це буде просто звичайна вода. Сак, саме вода, а не соки, фреші, газовані напої. Ну і звісно, дотримуємося збалансованого харчування.
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У раціоні має бути достатньо білка, жирів і вуглеводів / Фото Unsplash
Фізична активність
Не обов'язково виснажувати себе інтенсивними тренуваннями в залі чи бігати стометрівки. Фізична активність – це і щоденна ходьба, і ранкова зарядка чи йога. Пам'ятайте, що навіть коротка 15 – 20-хвилинна активність допоможе підтримувати тонус тіла.
Масажі, але краще, якщо вони регулярні
Масажі допомагають стимулювати лімфу та покращувати циркуляцію та обмін речовин, щоб ваше тіло та обличчя були підтягнутими і пружними. Це допоможе позбутися набряків та застоїв, а масажі обличчя та декольте подарують чіткий контур та природне сяйво.
Контрастний душ
Це чудовий спосіб стимулювати кровообіг і прискорити обмін речовин. Контрастний душ простимулює вироблення колагену та еластину, а також зменшить підшкірні жирові відкладення.
Графік сну – недооцінений, але важливий фактор
Достатній, якісний сон – запорука здоров'я і гарного вигляду. Сформуйте свій графік сну, щоб вам буде зручно дотримуватися його, і з часом ви побачите позитивні зміни в організмі.