Водный и пищевой баланс – основа основ

Само питание и водный баланс больше всего влияют на состояние кожи и общий тонус. Питье достаточного количества жидкости – это база, и лучше, если это будет просто обычная вода. Сак именно вода, а не соки, фреши, газированные напитки. Ну и, конечно, придерживаемся сбалансированного питания.

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Совет ! Проще всего поддерживать здоровый рацион с помощью метода тарелки – когда одну половину тарелки занимает клетчатка (овощи), вторую половину равномерно делят белки (яйца, рыба, мясо) и сложные углеводы (макароны, рис, гречка, картофель).



В рационе должно быть достаточно белка, жиров и углеводов / Фото Unsplash

Физическая активность

Не обязательно истощать себя интенсивными тренировками в зале или бегать стометровки. Физическая активность – это и ежедневная ходьба и утренняя зарядка или йога. Помните, что даже короткая 15-20-минутная активность поможет поддерживать тонус тела.

Массажи, но лучше, если они регулярны

Массажи помогают стимулировать лимфу и улучшать циркуляцию и обмен веществ, чтобы ваше тело и лицо были подтянутыми и упругими. Это поможет избавиться от отеков и застоев, а массажи лица и декольте подарят четкий контур и естественное сияние.

Контрастный душ

Это отличный способ стимулировать кровообращение и ускорить обмен веществ. Контрастный душ простимулирует выработку коллагена и эластина, а также снизит подкожные жировые отложения.

График сна – недооцененный, но важный фактор

Достаточный, качественный сон – залог здоровья и хорошего вида. Сформируйте свой график сна, чтобы вам будет удобно соблюдать его и со временем вы увидите положительные изменения в организме.