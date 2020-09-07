Багато пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 мають симптоми захворювання і зміни в роботі органів тривалий час. Нове дослідження австрійських вчених показує, що позитивні тенденції все-таки є і функції легенів та серця відновлюється з часом.

Вчені з Інсбрукського медичного університету опублікували результати спостережень за 86 пацієнтами (всього брали участь 150 людей) із середнім віком 61 рік. З них 21% пацієнтів проходили лікування у відділенні інтенсивної терапії, а ще 19% перебували на штучній вентиляції легенів, пише CNN.

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Результати спостережень за пацієнтами

Близько 65% учасників тривалий час мали такі симптоми, як задишка і кашель під час першого огляду після одужання через шість тижнів. Ще через шість тижнів задишка була тільки у 39%, а кашель – у 15%. Вчені також оцінили стан легенів і серцево-судинної системи.

У період між 6 і 12 тижнями показники функції легень і серця також покращилися.

Комп'ютерна томографія показала, що в цей період загальні пошкодження легенів знизилися з восьми до чотирьох балів.

Зокрема, пошкодження від запалення легенів і скупчення рідини в органі (симптом "матового скла") спочатку був у 88% пацієнтів, а до 12-го тижня – у 56%.

Для відновлення організму треба час

Ехокардіограма серця показала, що у 58% пацієнтів ще зберігалася дисфункція лівого шлуночка серця, а рівні запалення і згустків крові були значно підвищені.

Діастолічна функція лівого шлуночка є ознакою серйозності захворювання, однак ми спостерігали, що вона також згодом поліпшувалася,

– зазначила співавторка дослідження Сабіна Саханік.