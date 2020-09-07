Многие пациенты, которые переболели COVID-19 имеют симптомы заболевания и изменения в работе органов длительное время. Новое исследование австрийских ученых показывает, что положительные тенденции все-таки есть и функция легких и сердца восстанавливается со временем.

Ученые из Инсбрукского медицинского университета опубликовали результаты наблюдений за 86 пациентами (всего участвовали 150 человек) со средним возрастом 61 год. Из них 21% пациентов проходили лечение в отделении интенсивной терапии, а еще 19% находились на искусственной вентиляции легких, пишет CNN.

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Результаты наблюдений за пациентами

Около 65% участников долгое время имели такие симптомы, как одышка и кашель во время первого осмотра после выздоровления через шесть недель. Еще через шесть недель одышка была только у 39%, а кашель – у 15%. Ученые также оценили состояние легких и сердечно-сосудистой системы.

В период между 6 и 12 неделями показатели функции легких и сердца также улучшились.

Компьютерная томография показала, что в этот период общие повреждения легких снизились с восьми до четырех баллов.

В частности, повреждения от воспаления легких и скопления жидкости в органе (симптом "матового стекла") сначала были у 88% пациентов, а к 12-й неделе – у 56%.

Для восстановления организма нужно время

Эхокардиограмма сердца показала, что у 58% пациентов еще сохранялась дисфункция левого желудочка сердца, а уровни воспаления и сгустков крови были значительно повышены.

Диастолическая функция левого желудочка является признаком серьезности заболевания, однако мы наблюдали, что она также со временем улучшалась,

– отметила соавтор исследования Сабина Саханик.

Результаты исследования пока не прошли этапы рецензирования и опубликованы в качестве предварительных. Следующие результаты обследований всей выборки участников опубликуют через 24 недели.