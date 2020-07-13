З'ясували, скільки триває імунітет до коронавірусу
Імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці.
До такого висновку дійшли науковців з Королівського коледжу Лондона, пише The Guardian.
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Таким чином вони спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19. Науковці також визначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.
У це проміжок у 60 % людей фіксується дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Але через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього у 17 % пацієнтів.
За три місяці досліджень кількість антитіл в крові у багатьох випробовуваних падала до незначної, а у деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету.
Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.
Зазначимо, що раніше науковці змогли захистити мавп від повторного зараження коронавірусом.