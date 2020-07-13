Імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці.

До такого висновку дійшли науковців з Королівського коледжу Лондона, пише The Guardian.

Також на тему: Виявили 28 антитіл, які нейтралізують коронавірус

Таким чином вони спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19. Науковці також визначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.

У це проміжок у 60 % людей фіксується дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Але через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього у 17 % пацієнтів.

За три місяці досліджень кількість антитіл в крові у багатьох випробовуваних падала до незначної, а у деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету.

Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.

Зазначимо, що раніше науковці змогли захистити мавп від повторного зараження коронавірусом.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу