Вчені з Німеччини змогли реконструювати 255 антитіл. 28 з них виявилися найпотужнішими й з успіхом нейтралізують COVID-19.

Фахівці з лікарні при Кельнському університеті та з Німецького центру досліджень інфекцій (DZIF) знайшли 28 потужних антитіл, які можуть нейтралізувати коронавірус. Дослідження опубліковане у журналі Cell, а клінічні випробування розпочнуть до кінця цього року.

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На початку дослідження вчені намагались зрозуміти, як відбувається імунна відповідь на SARS-CoV-2. Їм вдалося виявити потужні антитіла, активність яких може тривати впродовж декількох тижнів. Науковці вважають, що їх можна використовувати як і для лікування, так і для профілактики.

Як вчені виявили ці антитіла?

Команда вчених з Марбурга, Франкфурта, Мюнхена, Тюбінгена та Ізраїлю шукала антитіла до SARS-CoV-2 у 12 людей, які одужали від коронавірусу. Фахівці вивчили понад чотири тисячі SARS-CoV-2-специфічних В-клітин на рівні окремих молекул і змогли частково декодувати гуморальну імунну відповідь на коронавірус.

Загалом дослідникам вдалося реконструювати 255 антитіл, які у Марбурзькій лабораторії перевірили на здатність нейтралізувати SARS-CoV-2. У фінал вийшли 28 з них.

Особливість виявлених нами нейтралізуючих антитіл в тому, що багато які з них показали невелику кількість мутацій. Отже, їм потрібно було трохи адаптуватися, аби ефективно розпізнавати й нейтралізувати вірус,

– заявив один з авторів роботи Маттіас Цехнер.

Вчені вивчали зразки крові перших пацієнтів ще до початку пандемії коронавірусу. Ще тоді вони зрозуміли, що B-лімфоцити (тип важливих для гуморального імунітету лімфоцитів) мають характеристики антитіл до SARS-CoV-2.

Відтак, на думку дослідників, це свідчить про те, що глобулярні білки можуть швидко формуватися імунною системою, наприклад, в результаті активної імунізації. Це дає надію, що вакцина допоможе забезпечити швидкий захист від інфекції.

Окрім того, виявлені антитіла можна буде використовувати для профілактики після контакту з інфікованою людиною. Вчені вважають, що "така форма втручання представляє особливий інтерес для припинення локальних спалахів і запобігання прогресування захворювання у людей з груп ризику".