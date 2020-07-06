Вчені провели дослідження на макаках-резус, аби визначити ризик повторного зараження коронавірусом.

Первинне інфікування SARS-CoV-2 захистило мавп від повторного зараження. Дослідження опубліковане у журналі Science.

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Вчені відібрали сімох мавп та інфікували їх SARS-CoV-2. Окрім того, чотирьом з них патоген ввели двічі – вдруге через 28 днів після першої дози.

Після першого зараження коронавірусом всі мавпи перехворіли легкою та помірною формою захворювання. У кожної тварини розвинулася нескладна пневмонія, а після одужання титр антитіл проти COVID-19 вийшов на плато приблизно через місяць після зараження.

Коли чотирьох мавп інфікували вдруге, інфекція дала лише швидкоплинне підвищення температури. Уражень органів або будь-яких інших проявів хвороби не виникло. Реплікація вірусу у тварин з імунітетом проти нього була незначною.

Порівняння гуморального і клітинного імунітету між первинною інфекцією і повторним зараженням виявило значне посилення нейтралізуючих антитіл і імунних реакцій. Наші результати показують, що первинний вплив SARS-CoV-2 захищає від подальшої реінфекції у макак-резус,

йдеться у дослідженні.

Втім, автори підкреслили, що необхідно краще вивчити, як довго тримається імунітет до SARS-CoV-2. Відтак, поспішних висновків поки що робити не варто.