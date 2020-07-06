Ученые провели исследование на макаках-резус, чтобы определить риск повторного заражения коронавирусом.

Первичное инфицирование SARS-CoV-2 защищает обезьян от повторного заражения. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Ученые отобрали семерых обезьян и инфицировали их SARS-CoV-2. Кроме того, четырем из них патоген ввели дважды – второй раз через 28 дней после первой дозы.

После первого заражения коронавирусом все обезьяны переболели легкой и умеренной формой заболевания. У каждого животного развилась несложная пневмония, а после выздоровления титр антител против COVID-19 вышел на плато приблизительно через месяц после заражения.

Когда четырех обезьян инфицировали во второй раз, инфекция дала лишь мимолетное повышение температуры. Поражений органов или любых других проявлений болезни не возникло. Репликация вируса у животных с иммунитетом против него была незначительной.

Сравнение гуморального и клеточного иммунитета между первичной инфекцией и повторным заражением выявило значительное усиление нейтрализующих антител и иммунных реакций. Наши результаты показывают, что первичное влияние SARS-CoV-2 защищает от дальнейшей реинфекции у макак-резус,

- говорится в исследовании.

Впрочем, авторы подчеркнули, что необходимо лучше изучить, как долго держится иммунитет к SARS-CoV-2. Следовательно, поспешных выводов пока делать не стоит.