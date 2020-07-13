Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается через три месяца.

К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, пишет The Guardian.

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Таким образом они опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Ученые также определили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.

В этот промежуток у 60% людей фиксируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Но через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 % пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а у некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.

Отметим, что ранее ученые смогли защитить обезьян от повторного заражения коронавирусом.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала