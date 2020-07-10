Ученые из Германии смогли реконструировать 255 антител. 28 из них оказались самыми мощными и с успехом нейтрализуют COVID-19.

Специалисты из больницы при Кельнском университете и из Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) нашли 28 мощных антител, которые могут нейтрализовать коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Cell, а клинические испытания начнут до конца этого года.

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В начале исследования ученые пытались понять, как происходит иммунный ответ на SARS-CoV-2. Им удалось обнаружить мощные антитела, активность которых может продолжаться на протяжении нескольких недель. Ученые считают, что их можно использовать как для лечения, так и для профилактики.

Как ученые обнаружили эти антитела?

Команда ученых из Марбурга, Франкфурта, Мюнхена, Тюбингена и Израиля искала антитела к SARS-CoV-2 у 12 человек, которые выздоровели от коронавируса. Специалисты изучили более четырех тысяч SARS-CoV-2-специфических В-клеток на уровне отдельных молекул и смогли частично декодировать гуморальный иммунный ответ на коронавирус.

В общем исследователям удалось реконструировать 255 антител, которые в марбургской лаборатории проверили на способность нейтрализовать SARS-CoV-2. В финал вышли 28 из них.

Особенность выявленных нами нейтрализующих антител в том, что многие из них показали небольшое количество мутаций. Следовательно, им нужно было немного адаптироваться, чтобы эффективно распознавать и нейтрализовать вирус,

– заявил один из авторов работы Маттиас Цехнер.

Ученые изучали образцы крови первых пациентов еще до начала пандемии коронавируса. Еще тогда они поняли, что B-лимфоциты (тип важных для гуморального иммунитета лимфоцитов) имеют характеристики антител к SARS-CoV-2.

Следовательно, по мнению исследователей, это свидетельствует о том, что глобулярные белки могут быстро формироваться иммунной системой, например, в результате активной иммунизации. Это дает надежду, что вакцина поможет обеспечить быструю защиту от инфекции.

Кроме того, обнаружены антитела можно будет использовать для профилактики после контакта с инфицированным человеком. Ученые считают, что "такая форма вмешательства представляет особый интерес для прекращения локальных вспышек и предотвращения прогрессирования заболевания у людей из групп риска".