Зазвичай вакцини націлені на те, щоб посилити імунітет, а це протилежно меті лікування аутоімунних захворювань, за яких імунна система сприймає нормальні, здорові клітини як ворожих агентів і атакує їх.

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Зворотна вакцина викликає менше побічних ефектів

Як наслідок, аутоімунні захворювання часто лікують імунодепресантами – ліками, які відключають або послаблюють імунну систему, але це пов’язано з деякими проблемами.

Ці методи лікування можуть бути дуже ефективними, але вони також блокують імунні реакції, необхідні для боротьби з інфекціями, і, отже, можуть спричиняти багато побічних ефектів,

– пояснив автор дослідження Джеффрі Хаббелл.

За словами професора, якби замість цього була можливість лікувати пацієнтів зворотною вакциною, вона могла б бути набагато специфічнішою і викликати менше побічних ефектів.

Як діє "зворотна вакцина" Препарат видалить з пам'яті імунної системи молекулу, яку та в іншому разі могла б атакувати. Наприклад, при розсіяному склерозі вона заважає імунним клітинам нападати на мієлін — захисне покриття нервових клітин.

Суть дослідження

У ході дослідженні вчені використали наявний в організмі механізм для створення такої вакцини. В нормальних умовах імунна система не реагує на кожну клітину, яка помирає природним чином. Цей механізм відомий як периферична імунна толерантність.

Натомість до цього процесу залучена печінка, яка маркує молекули зруйнованих клітин значком "не атакувати" – молекулою цукру, відомою як N-ацетилгалактозамін, або pGal.

Ідея полягає в тому, що ми можемо прикріпити будь-яку молекулу до pGal, і це навчить імунну систему не атакувати її,

– пояснив Хаббелл.

Дослідники уже перевірили цю ідею і вона успішно демонструє, що може запобігти аутоімунним реакціям. А нові експерименти підтвердили, що вона також може лікувати захворювання, які вже прогресують.

У лабораторних умовах, за допомогою експериментів з мишами, які мали аутоімунні захворювання, аналогічним за дією до розсіяного склерозу, вчені використовували зворотну вакцину, в якій pGal була пов'язана з білками мієліну. І виявили, що імунна система перестала атакувати мієлін, а симптоми почали зменшуватись.

Перспектива відкриття

Для того, щоб застосувати цей метод на практиці, звісно, потрібні додаткові дослідження, зокрема клінічні випробування. Деякі дослідження першої фази вже проведено для лікування целіакії, також вчені вивчають можливість застосування цього методу для лікування розсіяного склерозу.

Водночас наголошують, що наразі немає клінічно схвалених зворотних вакцин, але дослідження дають дуже обнадійливі результати.