Вчені виявили, що у поєднанні з перспективним методом доставки ліків в організм, а саме – за допомогою нанотрубок, це може стати справжнім проривом. Про відкриття розповів Брайан Сміт – доцент кафедри біомедичної інженерії Мічиганського державного університету.

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Що треба знати про атеросклероз і у чому революційність методу

Атеросклероз виникає через запалення і накопичення жирових відкладень у стінках судин. Хвороба може призвести до серйозних наслідків, включно із серцевими нападами. Недавні дослідження вказують на потенціал застосування методів імунотерапії та антигліколітичної терапії для боротьби з атеросклерозом.

Суть одного із підходів полягає у використанні ліків, націлених на імунні клітини, щоб змусити їх "поїдати" ракові клітини. Ці ж препарати можуть застосовуватись для очищення атеросклеротичних бляшок, а це зрештою може сприяти зменшенню їхнього розміру.

Інший метод, антигліколітична терапія, запобігає розкладанню глюкози в організмі. Це може нормалізувати стан судин і знизити запалення при атеросклерозі.

Чому це важливо

Відкриття вказує на важливу взаємодію між запаленням, обміном речовин і серцево-судинними захворюваннями, що відкриває нові перспективи в лікуванні. Наприклад, імунотерапія, яку раніше використовували в лікуванні раку, може знизити кількість атеросклеротичних бляшок і запалення судин.

Вчений також звертає увагу на нанотрубки – частинки вуглецю, які можуть використовуватися для доставки ліків у випадку серцево-судинних захворювань. Вчені переконують, що цей метод може стимулювати імунні клітини "поїдати" залишки бляшок і таким чином зменшувати їхній розмір.

Новаторські методи можуть запропонувати надійні стратегії для боротьби з атеросклерозом, що знизить ризик серцевих захворювань і покращить здоров'я серцево-судинної системи.