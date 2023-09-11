Ученые обнаружили, что в сочетании с перспективным методом доставки лекарства в организм, а именно – с помощью нанотрубок, это может стать настоящим прорывом. Об открытии рассказал Брайан Смит – доцент кафедры биомедицинской инженерии Мичиганского государственного университета.

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Что нужно знать об атеросклерозе и в чем революционность метода

Атеросклероз возникает из-за воспаления и накопления жировых отложений в стенках сосудов. Болезнь может привести к серьезным последствиям, включая сердечные приступы. Недавние исследования указывают на потенциал применения методов иммунотерапии и антигликолитической терапии для борьбы с атеросклерозом

Суть одного из подходов заключается в использовании лекарства, нацеленного на иммунные клетки, чтобы заставить их "поедать" раковые клетки. Эти же препараты могут применяться для очистки атеросклеротических бляшек, что может способствовать уменьшению их размера.

Другой метод, антигликолитическая терапия, предотвращает разложение глюкозы в организме. Это может нормализовать состояние сосудов и снизить воспаление при атеросклерозе.

Почему это важно

Открытие указывает на важное взаимодействие между воспалением, обменом веществ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что открывает новые перспективы лечения. Например, иммунотерапия, ранее используемая в лечении рака, может снизить количество атеросклеротических бляшек и воспаления сосудов.

Ученый также обращает внимание на нанотрубки – частицы углерода, которые могут использоваться для доставки лекарства в случае сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые утверждают, что этот метод может стимулировать иммунные клетки "поедать" остатки бляшек и таким образом уменьшать их размер.

Новаторские методы могут предложить надежные стратегии для борьбы с атеросклерозом, что снизит риск сердечных заболеваний и улучшит здоровье сердечно-сосудистой системы.