Критичну роль в процесі облисіння відіграють стовбурові клітини волосяних фолікулів і тепер вчені знають механізм, за допомогою якого можна підтримувати їх функціональний стан. Це важливе відкриття для розробки методів для профілактики облисіння.

Кожен день шкіра голови й волосяні фолікули піддаються впливу навколишнього середовища. Пошкоджена шкіра хоч і оновлюється завдяки стовбуровим клітинам, але функції тканини залежать від активності клітин. Нове дослідження вчених з Фінляндії і Німеччини, про яке пише EurekAlert, свідчить, що якість роботи стовбурових клітин залежить від їх метаболічного стану.

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Експерименти показали, що виснаження стовбурових клітин відбувається через втрату їх метаболічної гнучкості і важливу роль в цьому процесі відіграє молекулярний компонент rictor.

Як відбувається облисіння

Відомо, що в кінці кожного циклу регенерації, під час якого створюється нове волосся, стовбурові клітини повертаються в певне місце в так званий режим очікування.

Однак на тлі активності rictor і низької концентрації кисню цей процес порушується, що призводить до зміни долі стовбурових клітин, їх поступового виснаження і як наслідок — випадіння волосся.

Як визначили механізм випадіння вчені

Коли вчені видалили rictor у мишей, це значно сповільнило регенерацію волосяного фолікула і порушило весь цикл відновлення.

До теми Як лікувати облисіння

Подальші дослідження мають на меті знайти шляхи практичного впливу на молекулярний компонент rictor та створити препарат від облисіння.

Вчені вже з'ясували, що гальмування одного з ферментів може відновити функцію стовбурових клітин у мишей без rictor.