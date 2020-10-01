Критическую роль в процессе облысения играют стволовые клетки волосяных фолликулов и теперь ученые знают механизм, с помощью которого можно поддерживать их функциональное состояние. Это важное открытие для разработки методов профилактики облысения.

Каждый день кожа головы и волосяные фолликулы подвергаются воздействию окружающей среды. Поврежденная кожа хоть и обновляется благодаря стволовым клеткам, но функции ткани зависят от активности клеток. Новое исследование ученых из Финляндии и Германии, о котором пишет EurekAlert, свидетельствует, что качество работы стволовых клеток зависит от их метаболического состояния.

Читайте также Почему лысеют мужчины

Эксперименты показали, что истощение стволовых клеток происходит из-за потери их метаболической гибкости и важную роль в этом процессе играет молекулярный компонент rictor.

Как происходит облысение

Известно, что в конце каждого цикла регенерации, во время которого создаются новые волосы, стволовые клетки возвращаются в определенное место в так называемый режим ожидания.

Однако на фоне активности rictor и низкой концентрации кислорода этот процесс нарушается, что приводит к изменению судьбы стволовых клеток, их постепенному истощению и как следствие — выпадению волос.

Как определили механизм выпадения ученые

Когда ученые удалили rictor у мышей, это значительно замедлило регенерацию волосяного фолликула и нарушило весь цикл восстановления.

К теме Как лечить облысение

Дальнейшие исследования имеют целью найти пути практического воздействия на молекулярный компонент rictor и создать препарат от облысения.

Ученые уже выяснили, что торможение одного из ферментов может восстановить функцию стволовых клеток у мышей без rictor.