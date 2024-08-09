Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін зазначив, що попри збільшення кількості хворих, загальна чисельність інфікованих COVID-19 поки що контрольована.

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Тенденція зростання

За даними МОЗ, у липні виявили понад 8 тисяч випадків COVID-19, у червні було трохи більше 2 тисяч. При цьому рівень захворюваності різниться від щільності населення. Так, у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях він найвищий.

Важливо. Наразі проблем із доступністю до вакцин проти коронавірусної хвороби в Україні немає. Усі охочі можуть отримати бустерне щеплення. А за потреби, МОЗ замовить додаткові партії.

Щодо нового субваріанту штаму "Омікрон" – FLiRT, в Україні зафіксовано 5 випадків захворювання:

3 випадки виявили у Києві,

1 – у Житомирській області,

1 – летальний – в Івано-Франківській області.

Чи небезпечніший новий варіант FLiRT

За словами головного санлікаря, поки що немає даних, що новий штам викликає важкі ускладнення. При цьому його основні симптоми такі ж, як при інших штамах. Втім, є певні відмінності.

Основний симптом – значне підвищення температури, яка важко збивається, але випадки частіше проходять без пневмонії,

– сказав Кузін.

За словами Кузіна, поки немає планів і потреби вводити нові обмежувальні заходи, оскільки країни, які раніше зіткнулися з хвилею FLiRT, не запроваджували нового карантину.