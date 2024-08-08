Про перебіг захворювання у разі інфікування цим штамом, розповів заступник голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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Як нагадав Кузін, нещодавно в Україні зафіксували перші три випадки нового субваріанту FLiRT: два у Києві й один в Івано-Франківській області.

Санлікар наголосив, що це один із субваріантів, який характерний тим, що він ще швидше передається від людини до людини і може "оминати" імунну відповідь. При цьому симптоми коронавірусу залишаються такі самі.

Симтоми нового субваріанту FLiRT

підвищення температури тіла – переважно в перші дні захворювання,

кашель,

може виникати головний біль,

Ігор Кузін наголосив, що люди, які не отримали бустерної дози вакцини - мають більші ризики заразитись.

Як давно виявили FLiRT

Перші повідомлення про поширення нового субваріанту почали з'являтись ще у березні. З того часу низка країн заявили про зростання захворюваності на COVID-19. Так, у США показники зросли на 25%.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я не надала оцінок FLiRT. Водночас є дані, що поточні вакцини проти коронавірусної хвороби, є ефективними проти важкого перебігу субваріанту FLiRT.

Бустерна вакцинація – час оновити щеплення

У МОЗ повідомили, що наразі в країні наразі є півмільйона доз вакцин проти COVID-19.

Якщо людина має супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, надмірну вагу або серцево-судинні захворювання, або онкологічні захворювання, слід отримати однократне щеплення.

Це базовий курс вакцинації, і потім такій людині рекомендується щорічний один бустер, – зазначив Ігор Кузін.

Він уточнив, що ця рекомендація стосується і медпрацівників, працівників сфери обслуговування, враховуючи професійний ризик і кількість контактів.

Важливо! Людям, які не мають супутніх неінфекційних захворювань, достатньо однократної вакцинації в якості базового курсу.

Таким чином, за словами Ігоря Кузіна, двократна вакцинація наразі не застосовується.

"Тому, якщо людина не має супутніх неінфекційних захворювань, вона може щепитися однократно, і цього буде достатньо. Якщо є – тоді радимо робити щеплення щорічно", – зазначив головний санлікар.