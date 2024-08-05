У МОЗ розповіли, чи ефективні поточні вакцини та бустери проти цього нового виду.

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Випадки субваріанта FLiRT виявили:

2 у Києві;

1 в Івано-Франківській області.

Уточнюють, що захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Що відомо FLiRT

Новий штам походить від варіанту Omicron, він виник унаслідок мутацій в білку-шипі. Вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

Це означає, що новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані. Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби,

– наголосили у МОЗ.

Чи є небезпечнішим

Зазначають, що ВООЗ наразі не надає оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Важливо. За даними МОЗ, наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.