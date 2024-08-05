В Минздраве рассказали, эффективны ли текущие вакцины и бустеры против этого нового вида.

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Случаи субварианта FLiRT обнаружили:

2 в Киеве;

1 в Ивано-Франковской области.

Уточняют, что заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно FLiRT

Новый штамм происходит от варианта Omicron, он возник в результате мутаций в белке-шипе. Вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.

Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни,

– отметили в Минздраве.

Является ли опасным

Отмечают, что ВОЗ пока не предоставляет оценки относительно опасности FLiRT, однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны.

Важно. По данным Минздрава, имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.