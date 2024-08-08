О течении заболевания в случае инфицирования этим штаммом, рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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Как напомнил Кузин, недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

Санврач отметил, что это один из субвариантов, который характерен тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и может "обходить" иммунный ответ. При этом симптомы коронавируса остаются такие же.

Симтомы нового субварианта FLiRT

повышение температуры тела – преимущественно в первые дни заболевания,

кашель,

может возникать головная боль,

Игорь Кузин отметил, что люди, которые не получили бустерной дозы вакцины - имеют большие риски заразиться.

Как давно обнаружили FLiRT

Первые сообщения о распространении нового субварианта начали появляться еще в марте. С тех пор ряд стран заявили о росте заболеваемости COVID-19. Так, в США показатели выросли на 25%.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения не предоставила оценок FLiRT. В то же время есть данные, что текущие вакцины против коронавирусной болезни, эффективны против тяжелого течения субварианта FLiRT.

Бустерная вакцинация – время обновить прививки

В Минздраве сообщили, что сейчас в стране сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID-19.

Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, или онкологические заболевания, следует получить однократную прививку.

Это базовый курс вакцинации, и затем такому человеку рекомендуется ежегодный один бустер, – отметил Игорь Кузин.

Он уточнил, что эта рекомендация касается и медработников, работников сферы обслуживания, учитывая профессиональный риск и количество контактов.

Важно! Людям, которые не имеют сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.

Таким образом, по словам Игоря Кузина, двукратная вакцинация пока не применяется.

"Поэтому, если человек не имеет сопутствующих неинфекционных заболеваний, он может прививаться однократно, и этого будет достаточно. Если есть – тогда советуем делать прививки ежегодно", – отметил главный санврач.