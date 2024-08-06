Об этом сообщили Центры контроля и профилактики областей. За прошедшие 7 дней в этих регионах заболело более 600 человек, из которых по меньшей мере треть - дети.

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Заболеваемость COVID-19 на Волыни

За прошедшую неделю, с 29 июля по 4 августа, в Волынской области медики подтвердили 101 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Замечают, что это втрое больше, чем регистрировали в предыдущие недели.

По данным эпидемиологов, сейчас на Волыни циркулирует штамм Omicron, преимущественно JN.1, который называют "Дженни". У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Медики отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок. То есть две дозы первичной вакцинации и первая бустерная прививка, которую вводят через 5 месяцев.

Ситуация во Львове

Во Львове также резко возросло количество больных коронавирусом. Так, по информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, за последнюю неделю заболели 496 жителей – из них – 54 ребенка против 203 (45 детей) за предыдущую неделю.

"Среди детей 50% – дети от 0 до 4 лет. 22% заболевших – люди старше 65 лет. Госпитализирован 41 больной – 8%", – говорится в сообщении.

Там отметили, что это статистика в отношении тех, кто обратился за медицинской помощью.

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Заболеваемость на Ивано-Франковщине

Директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук сообщил, что в июле было обследовано 1829 человек с подозрением на COVID-19 – в 7,7% из них заболевание подтверждено.

По сравнению с июнем, наблюдается увеличение количества положительных результатов на 11,9%.