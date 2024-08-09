Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что несмотря на увеличение количества больных, общая численность инфицированных COVID-19 пока контролируемая.

Смотрите также Более заразный, чем предшественники: в Минздраве обновили рекомендации из-за распространения нового штамма COVID FLiRT

Тенденция роста

По данным Минздрава, в июле обнаружили более 8 тысяч случаев COVID-19, в июне было чуть более 2 тысяч. При этом уровень заболеваемости отличается от плотности населения. Так, в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях он самый высокий.

Важно. Сейчас проблем с доступностью к вакцинам против коронавирусной болезни в Украине нет. Все желающие могут получить бустерную прививку. А при необходимости, Минздрав закажет дополнительные партии.

Относительно нового субварианта штамма "Омикрон" – FLiRT, в Украине зафиксировано 5 случаев заболевания:

3 случая обнаружили в Киеве,

1 – в Житомирской области,

1 – летальный – в Ивано-Франковской области.

Опаснее ли новый вариант FLiRT

По словам главного санврача, пока нет данных, что новый штамм вызывает тяжелые осложнения. При этом его основные симптомы такие же, как при других штаммах. Впрочем, есть определенные отличия.

Основной симптом – значительное повышение температуры, которая трудно сбивается, но случаи чаще проходят без пневмонии,

– сказал Кузин.

По словам Кузина, пока нет планов и необходимости вводить новые ограничительные меры, поскольку страны, которые ранее столкнулись с волной FLiRT, не вводили нового карантина.