Інфікування саме новим субваріантом штаму "Омікрон" – FLiRT у неї підтвердили лабораторно. Про це повідомив гендиректор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

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Жінка мала хронічні захворювання

Померла мала супутні захворювання: цукровий діабет та ішемічну хворобу серця.

"Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", – зазначив Руслан Савчук.

Уточнюють, що пацєнтку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані, але медикам вдалося стабілізувати її стан. Втім, за кілька днів після переведення у терапевтичне відділення, вона померла.

Як швидко хвороба забрала життя

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ розповіли, що від часу госпіталізації до моменту, коли жінка померла, минуло 20 днів.

"Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", – додав гендиректор центру.

Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині

Станом на 7 серпня в області лабораторно підтвердили субваріант FLiRT лише у померлої жінки. Пацієнтка була пенсійного віку.

При цьому загалом коронавірусна хвороба активно циркулює в регіоні. Лише за понеділок, 5 серпня було виявлено 20 нових випадків COVID-19.

За словами Руслана Савчука, якщо порівняти червень і липень, то кількість хворих зросла на 11%.