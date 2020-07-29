Міністерство охорони здоров'я звинуватило Національну службу здоров'я у зриві виплат медикам екстреної допомоги. Втім, у НСЗУ кажуть, що це маніпуляція, адже для того, аби здійснити виплати необхідне затвердження бюджетної програми тим же МОЗ та Мінфіном.

У чому маніпуляція та чому виникла така ситуація, пояснив 24 канал.

Читайте також Чому Служба здоров'я України вимагає відставки Степанова: серйозні скандали

Передумови виникнення конфлікту

Кабмін збільшив фінансування екстреної медичної допомоги на 40% до кінця 2020 року, але медики досі не отримали цих грошей. Міністерство охорони здоров'я звинувачує у цьому НСЗУ. Мовляв, ті не уклали жодного договору із медичними закладами про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу.

Так, під час брифінгу 28 липня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що "виникли певні проблеми як завжди з нашою Національною службою здоров’я, яка на сьогодні ще не уклала жодного договору".

Максим Степанов “Я думаю, що в найближчий тиждень ми все-таки змусимо поукладати їх ці договори і перерахувати цей підвищений тариф нашій екстреній медичній допомозі”.

Позиція НСЗУ

У НСЗУ підтвердили, що договори поки не укладені, але зазначили, що це – вина МОЗу.

Адже напрямки, за якими НСЗУ перераховує кошти, а також обсяг коштів за кожним напрямком фіксується у паспорті відповідної бюджетної програми. Зміни має затвердити Міністерство охорони здоров’я України та погодити їх з Міністерством фінансів України.

Крім того, в НСЗУ зазначили, що надали свої розрахунки і пропозиції стосовно потрібних змін до паспорту бюджетної програми до МОЗ.

Так, ексзаступниця голови МОЗ Ольга Стефанишин пояснила, що таким чином Степанов хоче звільнити неугодне йому керівництво НСЗУ.

Ольга Стефанишин “Степанов таки готується звільняти керівництво НСЗУ. Для цього, за звичкою, використовує улюблені прийоми: брехню та маніпуляцію в стилі усі – "нєгодяї", один я – д’Артаньян!”

Важливо! Для того, щоб НСЗУ могла укласти додаткові договори із закладами за підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу, потрібно внести зміни до паспорта бюджетної програми, які затверджує МОЗ та погоджує їх з Мінфіном.

Тобто, затвердження змін до паспорту бюджетної програми у повноваженнях МОЗ.

Після затвердження цих змін МОЗ і погодження їх з Міністерством фінансів НСЗУ розпочне процес внесення змін в діючі договори з підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу та здійснить доплати за липень після підписання обома сторонами відповідних змін до договорів,

– розповіли в НСЗУ.

Діяльність НСЗУ в цифрах

НСЗУ у коментарі для "Української правди.Життя" повідомили, що у швидкий термін НСЗУ уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги на надання екстреної допомоги пацієнтам, а також на надання такої допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19 та з підозрою на нього.

Загальна сума коштів, які центри ЕМД отримають за надання послуг з екстреної допомоги – 4,7 млрд грн. За період з квітня по липень НСЗУ вже виплатила центрам ЕМД понад 2 млрд грн.

А за протидію COVID-19 25 центрів екстреної медичної допомоги вже отримали понад 481, 4 млн грн.