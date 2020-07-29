Министерство здравоохранения обвинило Национальную службу здоровья в срыве выплат медикам экстренной помощи. Впрочем, в НСЗУ говорят, что это манипуляция, ведь для того, чтобы осуществить выплаты, необходимо утверждение бюджетной программы тем же Минздравом и Минфином.

В чем манипуляция и почему возникла такая ситуация, объяснил 24 канал.

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Предпосылки возникновения конфликта

Кабмин увеличил финансирование экстренной медицинской помощи на 40% до конца 2020 года, но медики до сих пор не получили этих денег. Министерство здравоохранения обвиняет в этом НСЗУ. Мол, те не заключили ни одного договора с медицинскими учреждениями о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь.

Так, во время брифинга 28 июля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что "возникли определенные проблемы как всегда с нашей Национальной службой здоровья, которая на сегодня еще не заключила ни одного договора".

Максим Степанов “Я думаю, что в ближайшую неделю мы все-таки заставим позаключать их эти договоры и перечислить этот повышенный тариф нашей экстренной медицинской помощи".

Позиция НСЗУ

В НСЗУ подтвердили, что договоры пока не заключены, но отметили, что это – вина Минздрава.

Ведь направления, по которым НСЗУ перечисляет средства, а также объем средств по каждому направлению фиксируется в паспорте соответствующей бюджетной программы. Изменения должно утвердить Министерство здравоохранения Украины и согласовать их с Министерством финансов Украины.

Кроме того, в НСЗУ отметили, что предоставили свои расчеты и предложения по нужным изменениям в паспорте бюджетной программы к Минздраву.

Так, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишин объяснила, что таким образом Степанов хочет уволить неугодное ему руководство НСЗУ.

Ольга Стефанишин “Степанов все же готовится увольнять руководство НСЗУ. Для этого, по привычке, использует излюбленные приемы: ложь и манипуляцию в стиле все – "негодяи", один я – д'Артаньян!”

Важно! Для того, чтобы НСЗУ могла заключить дополнительные договоры с учреждениями по повышенным тарифам на экстренную медицинскую помощь, нужно внести изменения в паспорт бюджетной программы, которые утверждает Минздрав и согласовывает их с Минфином.

То есть, утверждение изменений в паспорт бюджетной программы в полномочиях Минздрава.

После утверждения этих изменений Минздравом и согласования их с Министерством финансов НСЗУ начнет процесс внесения изменений в действующие договоры с повышенными тарифами на экстренную медицинскую помощь и осуществит доплаты за июль после подписания обеими сторонами соответствующих изменений в договоры,

– рассказали в НСЗУ.

Деятельность НСЗУ в цифрах

НСЗУ в комментарии для "Украинской правды.Жизнь" сообщили, что в быстрый срок НСЗУ заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи на оказание экстренной помощи пациентам, а также на предоставление такой помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

Общая сумма средств, которые центры ЭМП получат за предоставление услуг по экстренной помощи – 4,7 млрд грн. За период с апреля по июль НСЗУ уже выплатила центрам ЭМП более 2 млрд грн.

А за противодействие COVID-19 25 центров экстренной медицинской помощи уже получили более 481, 4 млн грн.