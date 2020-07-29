Срыв выплат медикам "скорой": кто виноват и почему Степанову выгодно манипулировать обвинениями
Министерство здравоохранения обвинило Национальную службу здоровья в срыве выплат медикам экстренной помощи. Впрочем, в НСЗУ говорят, что это манипуляция, ведь для того, чтобы осуществить выплаты, необходимо утверждение бюджетной программы тем же Минздравом и Минфином.
В чем манипуляция и почему возникла такая ситуация, объяснил 24 канал.
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Предпосылки возникновения конфликта
Кабмин увеличил финансирование экстренной медицинской помощи на 40% до конца 2020 года, но медики до сих пор не получили этих денег. Министерство здравоохранения обвиняет в этом НСЗУ. Мол, те не заключили ни одного договора с медицинскими учреждениями о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь.
Так, во время брифинга 28 июля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что "возникли определенные проблемы как всегда с нашей Национальной службой здоровья, которая на сегодня еще не заключила ни одного договора".
Позиция НСЗУ
В НСЗУ подтвердили, что договоры пока не заключены, но отметили, что это – вина Минздрава.
Ведь направления, по которым НСЗУ перечисляет средства, а также объем средств по каждому направлению фиксируется в паспорте соответствующей бюджетной программы. Изменения должно утвердить Министерство здравоохранения Украины и согласовать их с Министерством финансов Украины.
Кроме того, в НСЗУ отметили, что предоставили свои расчеты и предложения по нужным изменениям в паспорте бюджетной программы к Минздраву.
Так, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишин объяснила, что таким образом Степанов хочет уволить неугодное ему руководство НСЗУ.
То есть, утверждение изменений в паспорт бюджетной программы в полномочиях Минздрава.
После утверждения этих изменений Минздравом и согласования их с Министерством финансов НСЗУ начнет процесс внесения изменений в действующие договоры с повышенными тарифами на экстренную медицинскую помощь и осуществит доплаты за июль после подписания обеими сторонами соответствующих изменений в договоры,
– рассказали в НСЗУ.
Деятельность НСЗУ в цифрах
НСЗУ в комментарии для "Украинской правды.Жизнь" сообщили, что в быстрый срок НСЗУ заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи на оказание экстренной помощи пациентам, а также на предоставление такой помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.
Общая сумма средств, которые центры ЭМП получат за предоставление услуг по экстренной помощи – 4,7 млрд грн. За период с апреля по июль НСЗУ уже выплатила центрам ЭМП более 2 млрд грн.
А за противодействие COVID-19 25 центров экстренной медицинской помощи уже получили более 481, 4 млн грн.