Вчені відкрили нейрони головного мозку, які знижують потяг до солодкого. Саме ці нейронні зв'язки змушують організм "вимагати" солодкого. Американські вчені тепер працюють над розробкою препарату, який би впливав на знайденні нейронні зв'язки.

Як здійснили відкриття

Вони вивчили роботу фактора росту фібробластів FGF21 – це ендокринний гормон, який контролює регуляцію енергетичного балансу організму. Раніше дослідники з'ясували, що він продукується в печінці у відповідь на вживання цукру і впливає на чутливість клітин до інсуліну.

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У рамках дослідження вчені виявили, що білок змінює активність нейронів у вентрально-медіальній частині гіпоталамуса. Саме ця ділянка мозку відповідає за гормональний обмін та відповідає за такі функції, як терморегуляція, сон, харчова і статева поведінка.

Чутливість до глюкози підвищують рецептори нейронів

Біологи встановили, що рецептори для FGF21 є на поверхні глутаматергічних нейронів гіпоталамуса: зв’язуючись із ними, білок підвищує чутливість клітин до глюкози й у результаті послаблює потяг до солодкої їжі.

Наразі дослідники працюють над розробкою препаратів-аналогів FGF21, які допоможуть контролювати потяг до солодкого.

Подібні препарати вже використовують для лікування діабету й ожиріння.