Ученые открыли нейроны головного мозга, которые снижают тягу к сладкому. Именно эти нейронные связи заставляют организм "требовать" сладкого. Американские ученые теперь работают над разработкой препарата, который бы влиял на найденные нейронные связи.

Как совершили открытие

Они изучили работу фактора роста фибробластов FGF21 – это эндокринный гормон, который контролирует регуляцию энергетического баланса организма. Ранее исследователи выяснили, что он производится в печени в ответ на употребление сахара и влияет на чувствительность клеток к инсулину.

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В рамках исследования ученые обнаружили, что белок изменяет активность нейронов в вентрально-медиальной части гипоталамуса. Именно этот участок мозга отвечает за гормональный обмен и отвечает за такие функции, как терморегуляция, сон, пищевое и половое поведение.

Чувствительность к глюкозе повышают рецепторы нейронов

Биологи установили, что рецепторы для FGF21 есть на поверхности глутаматергических нейронов гипоталамуса: связываясь с ними, белок повышает чувствительность клеток к глюкозе и в результате ослабляет влечение к сладкой пище.

Сейчас исследователи работают над разработкой препаратов-аналогов FGF21, которые помогут контролировать тягу к сладкому.

Подобные препараты уже используют для лечения диабета и ожирения.



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