Вчені пов'язали вживання коров'ячого молока зі збільшенням ризику розвитку раку молочної залози. Виявилося, що навіть чверть чашки молока може вплинути на ймовірність появи хвороби.

Результати дослідження опублікували в International Journal of Epidemiology.

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Вживання всього чверті або третини чашки молока в день було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку раку молочної залози на 30%. Зі збільшенням кількості молока до чашки відзначається зростання ризику до 50%, а для тих, хто випиває дві-три чашки в день він складає 70-80%,

– розповіли науковці.

На думку вчених, до сучасних рекомендацій по вживанню молока потрібно ставитися з обережністю. МОЗ України рекомендує вживати 2-3 порцій молочних продуктів в день (одна порція – це склянки рідкого продукту або 40 грамів для твердого сиру. У США рекомендована норма – 711 мілілітр коров'ячого молока в день.

Вчені оцінили, скільки молока вживали 53000 жінок, за якими спостерігали протягом восьми років. Їх дієту аналізували декількома методами: за допомогою анкет і даними про харчування за 24 години.

Дослідження не виявила зв'язку між вживанням соєвого молока і раком молочної залози. Але коров'яче молоко продемонструвало великий зв'язок з хворобою. Результати не відрізнялися для цільного і знежиреного молока. Йогурт і сир не були пов'язані з ризиком розвитку раку.

Вчені відзначають, що ці дані можуть частково пояснити, чому у веганів, але не у лактоововегетаріанців, ризик раку молочної залози нижче.

Чому молоко підвищує ризи раку

Однією з можливих причин зв'язку молока і ризику розвитку раку молочної залози можуть бути статеві гормони, які містить коров'яче молоко. Рак молочної залози сприйнятливий до дії гормонів.

Важливо, що близько 75% дійних корів вагітні. Крім того, деякі дослідження пов'язували вживання тваринних білків зі збільшення вироблення деяких факторів, які пов'язані з раком.