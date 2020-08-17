Знайшли зв'язок між вживанням молока та раком грудей
Вчені пов'язали вживання коров'ячого молока зі збільшенням ризику розвитку раку молочної залози. Виявилося, що навіть чверть чашки молока може вплинути на ймовірність появи хвороби.
Результати дослідження опублікували в International Journal of Epidemiology.
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Вживання всього чверті або третини чашки молока в день було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку раку молочної залози на 30%. Зі збільшенням кількості молока до чашки відзначається зростання ризику до 50%, а для тих, хто випиває дві-три чашки в день він складає 70-80%,
– розповіли науковці.
На думку вчених, до сучасних рекомендацій по вживанню молока потрібно ставитися з обережністю. МОЗ України рекомендує вживати 2-3 порцій молочних продуктів в день (одна порція – це склянки рідкого продукту або 40 грамів для твердого сиру. У США рекомендована норма – 711 мілілітр коров'ячого молока в день.
Вчені оцінили, скільки молока вживали 53000 жінок, за якими спостерігали протягом восьми років. Їх дієту аналізували декількома методами: за допомогою анкет і даними про харчування за 24 години.
Дослідження не виявила зв'язку між вживанням соєвого молока і раком молочної залози. Але коров'яче молоко продемонструвало великий зв'язок з хворобою. Результати не відрізнялися для цільного і знежиреного молока. Йогурт і сир не були пов'язані з ризиком розвитку раку.
Вчені відзначають, що ці дані можуть частково пояснити, чому у веганів, але не у лактоововегетаріанців, ризик раку молочної залози нижче.
Чому молоко підвищує ризи раку
Однією з можливих причин зв'язку молока і ризику розвитку раку молочної залози можуть бути статеві гормони, які містить коров'яче молоко. Рак молочної залози сприйнятливий до дії гормонів.
Важливо, що близько 75% дійних корів вагітні. Крім того, деякі дослідження пов'язували вживання тваринних білків зі збільшення вироблення деяких факторів, які пов'язані з раком.