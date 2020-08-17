Ученые связали употребление коровьего молока с увеличением риска развития рака молочной железы. Оказалось, что даже четверть чашки молока может повлиять на вероятность появления болезни.

Результаты исследования опубликовали в International Journal of Epidemiology.

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Употребление всего четверти или трети чашки молока в день было связано с увеличением риска развития рака молочной железы на 30%. С увеличением количества молока в чашке отмечается рост риска до 50%, а для тех, кто выпивает две-три чашки в день он составляет 70-80%,

– рассказали ученые.

По мнению ученых, к современным рекомендациям по употреблению молока нужно относиться с осторожностью. Минздрав Украины рекомендует употреблять 2-3 порции молочных продуктов в день (одна порция – это стаканы жидкого продукта или 40 граммов для твердого сыра. В США рекомендуемая норма – 711 миллилитр коровьего молока в день.

Ученые оценили, сколько молока употребляли 53 000 женщин, за которыми наблюдали в течение восьми лет. Их диету анализировали несколькими методами: с помощью анкет и данными о питании за 24 часа.

Исследование не выявило связи между употреблением соевого молока и раком молочной железы. Но коровье молоко продемонстрировало большую связь с болезнью. Результаты не отличались для цельного и обезжиренного молока. Йогурт и творог не были связаны с риском развития рака.

Ученые отмечают, что эти данные могут частично объяснить, почему у веганов, но не у лактоововегетарианцев, риск рака молочной железы ниже.

Почему молоко повышает риски рака

Одной из возможных причин связи молока и риска развития рака молочной железы могут быть половые гормоны, которые содержит коровье молоко. Рак молочной железы восприимчив к действию гормонов.

Важно, что около 75% дойных коров беременны. Кроме того, некоторые исследования связывали употребление животных белков с увеличение выработки некоторых факторов, которые связаны с раком.