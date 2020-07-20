Вчені виявили нові маркери усередині вірусу грипу. Вони вперше показали, що "допоміжні" Т-клітини (білі кров'яні клітини), які можуть пригнічувати вірусну функцію, були активовані, коли вступали з ними в контакт.

Це змогли зробити науковці з Університету Кардіфа, пише MedicalXpress.

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Найважливіше, що вони виявили, що ці внутрішні маркери рідко змінюються у різних штамів, що означає, що вони можуть забезпечити потенційну нову мету для вакцини, яка може захистити від усіх форм грипу.

Як працюватиме нова вакцина

На відміну від зовнішніх білків грипу, які є основними мішенями для сучасних вакцин, ці внутрішні білки однакові у різних штамів грипу. Це означає, що вакцини або методи лікування, націлені на ці внутрішні білки, потенційно можуть бути універсальними для поширених типів вірусу.

Науковці сподіваються, що в майбутньому це може полегшити необхідність створення сезонних вакцин на основі прогнозування того, які штами грипу можуть з'явитися в конкретному році.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 650 000 випадків смерті від респіраторних захворювань у всьому світі щорічно пов'язані з сезонним грипом.