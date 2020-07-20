Ученые обнаружили новые маркеры внутри вируса гриппа. Они впервые показали, что "вспомогательные" Т-клетки (белые кровяные клетки), которые могут подавлять вирусную функцию, были активированы, когда вступали с ними в контакт.

Это смогли сделать ученые из Университета Кардиффа, пишет MedicalXpress.

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Самое важное, что они обнаружили, что эти внутренние маркеры редко меняются у разных штаммов, что означает, что они могут обеспечить потенциальную новую цель для вакцины, которая может защитить от всех форм гриппа.

Как будет работать новая вакцина

В отличие от внешних белков гриппа, которые являются основными мишенями для современных вакцин, эти внутренние белки одинаковы у разных штаммов гриппа. Это означает, что вакцины или методы лечения, направленные на эти внутренние белки, могут быть универсальными для распространенных типов вируса.

Ученые надеются, что в будущем это может облегчить необходимость создания сезонных вакцин на основе прогнозирования того, какие штаммы гриппа могут появиться в конкретном году.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 650 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний во всем мире ежегодно связаны с сезонным гриппом.