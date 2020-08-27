Науковці з Канади виявили у пацієнтів з коронавірусом шість молекул, за допомогою яких можна прогнозувати, наскільки важко буде протікати хвороба.

Коли інфікованого коронавірусом направляють в палату інтенсивної терапії, то зазвичай лікарі чекають на погіршення стану, перш ніж робити ризиковані процедури. Через це багато пацієнтів не виживають. Тому вкрай важливо вміти прогнозувати стан пацієнтів, аби покращити шанси на одужання, повідомляє Science Daily.

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Команда дослідників виміряла 1161 білок у плазмі крові 30 добровольців. 10 з них мали COVID-19, 10 були цілком здоровими, а ще 10 хворіли на інші інфекційні захворювання.

Зрештою, фахівці звернули увагу на 6 молекул в плазмі крові пацієнтів. Виявилось, що рівень молекул CLM-1, IL12RB1, CD83, FAM3B, IGFR1R і OPTC підвищується перед тим, як хворим стане гірше.

Вченим вдалося встановити, що якщо взяти аналізи на рівень цих молекул в перший день інтенсивної терапії, то ці показання можна використовувати для того, аби передбачити виживання пацієнта.

Попри те, що для остаточних висновків необхідно провести більше досліджень, вчені вважають, що ці закономірності можна простежити й до надходження хворого в реанімацію.

Хоча необхідні подальші дослідження, ми впевнені в цих біомаркерах і підозрюємо, що ці закономірності можуть бути присутніми ще до прийому в реанімацію, наприклад, коли пацієнт вперше звертається до відділення невідкладної допомоги. Ці висновки можуть бути неймовірно важливими для визначення того, наскільки важким хворим стане пацієнт,

– зазначив один з дослідників Дуглас Фрезер.

Дослідники зазначають, якщо лікарі знатимуть заздалегідь, яким пацієнтам стане гірше, то можна буде заздалегідь мобілізувати необхідні ресурси та без роздумів приймати рішення про термінове втручання.

Також подібне відкриття пришвидшить розробку та випробування ліків проти коронавірусу.