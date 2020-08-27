Ученые из Канады обнаружили у пациентов с коронавирусом шесть молекул, с помощью которых можно прогнозировать, насколько тяжело будет протекать болезнь.

Когда инфицированного коронавирусом направляют в палату интенсивной терапии, то обычно врачи ждут ухудшения состояния, прежде чем делать рискованные процедуры. Из-за этого многие пациенты не выживают. Поэтому крайне важно уметь прогнозировать состояние пациентов, чтобы улучшить шансы на выздоровление, сообщает Science Daily.

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Команда исследователей измерила 1161 белок в плазме крови 30 добровольцев. 10 из них болели COVID-19, 10 были вполне здоровыми, а еще 10 страдали другими инфекционными заболеваниями.

В конце концов, специалисты обратили внимание на 6 молекул в плазме крови пациентов. Оказалось, что уровень молекул CLM-1, IL12RB1, CD83, FAM3B, IGFR1R и OPTC повышается перед тем, как больным станет хуже.

Ученым удалось установить, что если взять анализы на уровень этих молекул в первый день интенсивной терапии, то эти показания можно использовать для того чтобы предсказать выживание пациента.

Несмотря на то, что для окончательных выводов необходимо провести больше исследований, ученые считают, что эти закономерности можно проследить и до поступления больного в реанимацию.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, мы уверены в этих биомаркерах и подозреваем, что эти закономерности могут присутствовать еще до приема в реанимацию, например, когда пациент впервые обращается в отделение неотложной помощи. Эти выводы могут быть невероятно важными для определения того, насколько тяжелым больным станет пациент,

– отметил один из исследователей Дуглас Фрэзер.

Исследователи отмечают, если врачи будут знать заранее, каким пациентам станет хуже, то можно будет заранее мобилизовать необходимые ресурсы и без раздумий принимать решение о срочном вмешательстве.

Также подобное открытие ускорит разработку и испытание лекарств против коронавируса.