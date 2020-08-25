Ученые предположили, что специфичные к COVID-19 моноклональные антитела IgA могут обеспечить эффективный иммунитет против нового коронавируса в дыхательной системе.

16 лет назад исследователи Медицинской школы Университета Массачусетса MassBiologics разработали моноклональное антитело IgG, эффективное против SARS-CoV. Недавно они провели новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.

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Когда SARS-CoV-2 начал распространяться и был идентифицирован, исследователи MassBiologics поняли, что первое исследование может помочь с этой новой инфекцией. Они начали процесс возрождения старой программы и изъяли замороженные клетки гибридов, разработанных 16 лет назад. Между новым и предыдущим коронавирусом сходство 90%, но моноклональное антитело не связалось с текущим коронавирусом. Поэтому MassBiologics применили свое более старое исследование, но оно также оказалось не надо эффективным.

И тогда ученые подумали об антителах, которые играют решающую роль в иммунитете на поверхностях слизистой оболочки – секреторных IgAs (sIgA) антителах. MassBiologics исследовали их ранее как возможное терапевтическое средство для предотвращения желудочно-кишечных инфекций.

Антитела sIgA покрывают слизистые поверхности, в частности: дыхательных, желудочно-кишечных трактов и мочеполовых трактов. Они выполняют важную функцию, не давая возбудителю связаться с клетками хозяина, тем самым предотвращая попадание инфекции в организм.

Разработчики решили исследовать, производят ли sIgA пассивный иммунитет к SARS-CoV-2 sIgA в слизистой оболочке дыхательных путей, уязвимых к COVID-19. Методика оказалась эффективной. Ученым удалось создать нейтрализующее антитело, которое они назвали MAb362.

Мы были взволнованы, узнав, что антитела к SARS-CoV-2 являются более эффективными в связке с вирусом и нейтрализуют его, когда они находятся в классе sIgA,

– сказал профессор Марк Клепмпнер.

Исходя из этих результатов, в MassBiologics обнаружили, что MAb362 очень похоже на MAb 80R – известное антитело с кристаллической структурой в комплексе SARS-CoV.

Молекулярная модель обнаружила защитный эпитоп в доме, связывающей рецептор S-белка. MAb362 нейтрализует настоящий вирус SARS-CoV-2, не давая белку S связаться с HACE2-рецепторами.

Наш поиск, который начался во время разговора на перерыве за кофе, привел к появлению уникального антитела IgA, которое может применяться в слизистой оболочке в сочетании с другими системно терапевтическими средствами для прямой защиты,

– добавил Клемпнер.