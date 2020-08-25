Вчені припустили, що специфічні до COVID-19 моноклональні антитіла IgA можуть забезпечити ефективний імунітет проти нового коронавірусу у дихальній системі.

16 років тому дослідники Медичної школи Університету Массачусетсу MassBiologics розробили моноклональне антитіло IgG, ефективне проти SARS-CoV. Нещодавно вони провели нове дослідження, результати якого опубліковані у журналі Nature Communications.

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Коли SARS-CoV-2 почав поширюватися і був ідентифікований, дослідники MassBiologics зрозуміли, що перше дослідження може допомогти з цією новою інфекцією. Вони розпочали процес відродження старої програми та вилучили заморожені клітини гібридів, розроблених 16 років тому. Між новим і попереднім коронавірусом схожість 90%, але моноклональне антитіло не зв'язалось з поточним коронавірусом. Тому MassBiologics застосували своє ще старіше дослідження, але воно також виявилось не надо ефективним.

І тоді вчені подумали про антитіла, які відіграють вирішальну роль в імунітеті на поверхнях слизової оболонки – секреторні IgAs (sIgA) антитіла. MassBiologics досліджували їх раніше як можливий терапевтичний засіб для запобігання шлунково-кишкових інфекцій.

Антитіла sIgA покривають слизові поверхні, зокрема: дихальних, шлунково-кишкових трактів та сечостатевих трактів. Вони виконують важливу функцію, не даючи збуднику зв'язатися з клітинами господаря, тим самим запобігаючи потраплянню інфекції в організм.

Розробники вирішили дослідити, чи виробляють sIgA пасивний імунітет до SARS-CoV-2 sIgA у слизові оболонці дихальних шляхів, вразливих до COVID-19. Методика виявилась ефективною. Вченим вдалося створити нейтралізуюче антитіло, яке вони назвали MAb362.

Ми були схвильовані, дізнавшись, що антитіла до SARS-CoV-2 є більш ефективними у зв'язуванні з вірусом і нейтралізують його, коли вони перебувають в класі sIgA,

– сказав професор Марк Клепмпнер.

Виходячи з цих результатів, у MassBiologics виявили, що MAb362 дуже схоже на MAb 80R – відоме антитіло з кристалічною структурою в комплексі SARS-CoV.

Молекулярна модель виявила захисний епітоп у домі, що зв'язує рецептор S-білка. MAb362 нейтралізує справжній вірус SARS-CoV-2, не даючи білку S зв'язатися з HACE2-рецепторами.

Наш пошук, який розпочався під час розмови на перерві за кавою, привів до появи унікального антитіла IgA, яке може застосовуватися у слизовій оболонці в поєднанні з іншими системно терапевтичними засобами для прямого захисту,

– додав Клемпнер.