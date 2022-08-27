Хвороба Альцгеймера та розумова діяльність

Хвороба Альцгеймера є найчастішою причиною недоумства, що розвивається в літньому та старечому віці. Перші симптоми можуть виникнути вже після 40 років, а після 70-річного віку частота захворювання сягає 30%.

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Питання, чи здатна активна розумова праця може допомогти уникнути деменції, вивчається давно. Нині відомо, що у людей, які найбільш активно займалися розумовою діяльністю протягом життя, зниження когнітивних функцій відбувається на 32% повільніше. У тих, хто мало читає, пише, отримує та обробляє недостатньо інформації, деменція розвивається швидше.

Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Вчені з Університету Раша вважають, що нескладна розумова активність, така як читання, карти та головоломки може продовжити здоров'я мозку навіть у людей старше 80 років. У своєму новому дослідженні вони зібрали та проаналізували дані 1,9 тисячі осіб, середній вік яких склав 80 років. Ні в кого з них не було діагностовано деменцію.

На початку дослідження вчені провели опитування учасників про те, як часто вони читали книги, грали у шахи, карти чи збирали головоломки минулого року. Добровольці також повідомили про свою розумову та пізнавальну активність у дитинстві, у зрілому та середньому віці.

Розумова діяльність відтерміновує деменцію

За 6,8 року спостережень у 457 учасників було діагностовано хворобу Альцгеймера. Вчені виявили, що у людей з найбільшою розумовою активністю деменція розвивалася в середньому в 94 роки, в той час у тих, хто менше тренував свій мозок або не робив цього зовсім, це захворювання з'явилося на п'ять років раніше, в 89 років.

Ці результати чудово узгоджуються з десятиліттями фундаментальної науки і дають перший докладний "рецепт" когнітивної діяльності, який лікарі можуть запропонувати своїм пацієнтам та громадськості загалом для профілактики цього захворювання,

– зазначили науковці.

Автори дослідження також вивчили мозок 695 учасників, які померли під час дослідження та не виявили зв'язку з когнітивною активністю та маркерами хвороби Альцгеймера, таких як бета-амілоїдні бляшки. Вчені зазначили, що підтримка розумової активності в тонусі – це не "чарівна пігулка" проти захворювання, а лише спосіб його відстрочити.