Болезнь Альцгеймера и умственная деятельность

Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия, развивающегося в пожилом и старческом возрасте. Первые симптомы могут возникнуть уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания достигает 30%.

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Вопрос, способен ли активный умственный труд может помочь избежать деменции, изучается давно. В настоящее время известно, что у людей, наиболее активно занимавшихся умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32% медленнее. У мало читающих, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.

Новое исследование болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Раша считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысяч человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого из них не была диагностирована деменция.

В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играли в шахматы, карты или собирали головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, зрелом и среднем возрасте.

Умственная деятельность откладывает деменцию

За 6,8 года наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года, в то время у тех, кто меньше тренировал свой мозг или не делал этого вовсе, это заболевание появилось на пять лет раньше, в 89 лет. .

Эти результаты прекрасно согласуются с десятилетиями фундаментальной науки и дают первый подробный "рецепт" когнитивной деятельности, который врачи могут предложить своим пациентам и общественности в целом для профилактики этого заболевания.

– отметили ученые.

Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, умерших во время исследования и не обнаруживших связь с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные бляшки. Ученые отметили, что поддержка умственной активности в тонусе – это не "волшебная пилюля" против заболевания, а лишь способ его отсрочить.