Це показало дослідження під керівництвом Юхай Чжао та Волтер Дж. Луків із Центру нейронауки LSU Health New Orleans та відділу клітинної біології та анатомії, неврології та офтальмології.

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Як виникає хвороба Альцгеймера

Науковці знайшли докази того, що бактерії Bacteroides fragilis у шлунково-кишковому тракті людини (ШКТ) генерують нейротоксин, відомий як BF-LPS.

BF-LPS загалом є найпотужнішими прозапальним нейротоксином. Багато лабораторій, включаючи нашу власну, виявили різні форми LPS в нейронах людського мозку, ураженого хворобою Альцгеймера,

– розповів доктор Луків.

У цьому дослідженні детально описують шлях BF-LPS від кишечника до мозку та механізми його дії. Токсин зі шлунково-кишкового тракту долає гематоенцефалічний бар’єр через кровоносну систему та отримує доступ до відділів мозку.

Потім він посилює запалення в його клітинах та пригнічує білок, який підтримує цілісність клітини. Дефіцит цього білка призводить до прогресуючої атрофії нейрональних клітин і, зрештою, до їхньої смерті.

Як зменшити ризик хвороби Альцгеймера

Науковці також повідомляють, що достатнє споживання харчових волокон (клітковини) може зупинити процес. Тому, що процес, який викликає ХА, починається всередині нас – у нашому мікробіомі шлунково-кишкового тракту.

Нейротоксин BF-LPS є природним побічним продуктом мікробного метаболізму в шлунково-кишковому тракті. Кількість Bacteroides fragilis у мікробіомі, який є джерелом нейротоксину BF-LPS, можна регулювати за допомогою споживання клітковини.

USDA рекомендує жінкам до 50 років споживати 25 грамів клітковини на день, а чоловікам – 38 грамів. Яка їжа багата на клітковину – читайте тут.