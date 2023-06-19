Йдеться про роботу вчених із США, які оцінили вплив на здоров'я обмеженого за часом харчування (обмеження калорій протягом перших восьми годин дня).

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Нове дослідження харчування

Попередні дослідження показали, що ця форма інтервального голодування може покращити кардіометаболічне здоров'я та стабілізувати рівень цукру у крові. Проте команда хотіла визначити, чи пов'язані ці покращення із втратою ваги чи стратегією голодування.

Дослідники порівняли дві групи учасників з переддіабетом та ожирінням. У першій групі людям давали 80% денних калорій до 13:00, у другій був звичайний режим харчування, коли 50 відсотків щоденних калорій споживалися після 16:00. Пацієнти були рандомізовано розподілені до груп, а через 7 днів їх переводили в альтернативну групу також на тиждень. Пацієнти носили прилади, які вимірюють рівень цукру в крові, протягом усього дослідження.

Калорійний сніданок зменшує ризик діабету

Вчені виявили, що вага учасників була стабільною протягом усього дослідження. Але при цьому раннє харчування з обмеженням часу призводило до зменшення середньої амплітуди глікемічного відхилення та зменшення часу вищого діапазону (глюкоза в крові > 140 мг/дл) — порівняно із групою зі звичайним режимом харчування.

Згідно з результатами дослідження, тип харчування з обмеженням за часом завдяки своєму впливу на рівень цукру в крові може запобігти прогресуванню діабету 2 типу у людей з переддіабетом або ожирінням.