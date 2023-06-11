У недавньому дослідженні вчені повідомляють, що низьковуглеводна дієта призводить до зниження глюкози на 74% і нижчої глікемічної мінливості у діабетиків 2 типу порівняно з тими, хто практикував стандартну дієту з низьким вмістом жирів.

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Зміни рівня глюкози в крові після їжі

Варіабельність глікемії та підвищення рівня глюкози в крові після їжі є незалежними факторами ризику серцево-судинних захворювань та смертності у людей з діабетом 2 типу. Так само щоденні коливання рівня глюкози в крові, включаючи гіпер- та гіпоглікемію, можуть збільшити ризик ускладнень діабету.

Споживання вуглеводів викликає швидке підвищення рівня глюкози в крові у людей з діабетом особливо вранці. Таким чином, одним з потенційних і простих рішень може бути зниження вмісту вуглеводів тільки в одному прийомі їжі на день, наприклад, у сніданку, у людей з діабетом без зміни складу інших прийомів їжі.

Нове дослідження діабету

Щоб підтвердити або спростувати це твердження, вчені провели 12-тижневе рандомізоване контрольне дослідження, метою якого було визначити, чи може сніданок з низьким вмістом вуглеводів покращити контроль рівня глюкози у людей діабетом порівняно зі сніданком із низьким вмістом жирів. Загалом у дослідженні брали участь 127 осіб, відібраних за певними критеріями.

Результати дослідження підтвердили припущення, що обмеження вуглеводів покращує глікемічний контроль у людей із діабетом. Хоча первинний результат дослідження суттєво не відрізнявся між двома групами учасників, багато інших показників моніторингу глюкози були кращими у групі низьковуглеводного сніданку порівняно з групою сніданку з низьким вмістом жиру протягом періодів моніторингу.

Загалом, результати дослідження показують, що вживання низьковуглеводного сніданку може бути простою та ефективнішою дієтичною стратегією, яка допомагає знизити загальне споживання вуглеводів та покращити кілька змінних моніторингу рівня глюкози у людей із діабетом порівняно зі споживанням сніданку з низьким вмістом жирів.