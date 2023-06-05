Нові рекомендації

Свіжі рекомендації ґрунтуються на результатах систематичного огляду. Відповідно до них підсолоджувачі у довгостроковій перспективі не знижують масу тіла у дорослих та дітей.

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Також в огляді пишуть про те, що підсолоджувачі підвищують ризик розвитку хвороб серця та судин та цукрового діабету другого типу. Публікація викликала шквал емоцій в інтернеті. Адже при побіжному прочитанні здається, ніби підсолоджувачі – зло гірше за рафінований цукор. Але це зовсім так.

Якщо ознайомитися з текстом цих рекомендацій та прочитати дослідження, на яких воно засноване, все стає на свої місця. Результати метааналізу рандомізованих плацебо контрольованих досліджень показують, що підсолоджувачі допомагають досягти короткострокової втрати ваги. А ті, хто довго їх вживає, більш схильні до хвороб серця та судин та цукрового діабету.

Відмовлятись від цукрозамінників потрібно не всім

Водночас у роботі зазначено, що ці дані відносяться до низькодостовірних та прямого причинно-наслідкового зв'язку між цукрозамінниками та хворобами немає.

Підсолоджувачі, як і раніше, можна застосовувати як заміну цукру, якщо ваш лікар рекомендує це робити. Але повноцінне та різноманітне харчування, багате на вітаміни та клітковину, а також фізична активність роблять більший внесок у схуднення та профілактику хвороб.