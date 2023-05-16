Свого часу вчені несподівано для себе виявили побічний семаглутиду – хворі на діабет, які його застосовували, втрачали зайву вагу. Нове ж відкриття зробила група ірландських вчених.

Дивіться також Яка фізична активність підійде вам, якщо у вас діабет, а яка категорично заборонена

Виявилось, що семаглутид чинить ще один потенційно корисний ефект на людей з ожирінням: відновлює функцію імунних клітин, так званих клітин-кілерів, які боряться з раком та інфекціями.

Результати є дуже хорошими новинами для людей, які живуть з ожирінням і перебувають на терапії GLP-1. Переваги цього методу лікування можуть поширюватися на зниження ризику раку,

– розповів співавтор дослідження – Донал О'Ши з Університетського коледжу Дубліна.

В дослідженні взяли участь 20 людей – це не надто багато. Але сам факт, що відновлення природних клітин-кілерів за допомогою препарату можливе, є обнадійливим. Тож, вчені продовжать дослідження і залучать більшу кількість пацієнтів до спостережень.

Довідка. Клітини-кілери є частиною вродженої імунної системи організму, першою лінією захисту, яка починає діяти за першої ж ознаки появи аномальних клітин. Вони націлені на ракові клітини та борються з інфекціями.