В свое время ученые неожиданно для себя обнаружили побочный семаглутиду – больные диабетом, которые его применяли, теряли лишний вес. Новое же открытие совершила группа ирландских ученых.

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Оказалось, что семаглутид оказывает еще один потенциально полезный эффект на людей с ожирением: восстанавливает функцию иммунных клеток, так называемых клеток-киллеров, борющихся с раком и инфекциями.

Результаты очень хорошие новости для людей, которые живут с ожирением и находятся на терапии GLP-1. Преимущества этого метода лечения могут распространяться на снижение риска рака,

– рассказал соавтор исследования – Донал О'Ши из Университетского колледжа Дублина.

В исследовании приняли участие 20 человек – это не слишком много. Но сам факт, что восстановление природных клеток-киллеров с помощью препарата возможно, является обнадеживающим. Ученые продолжат исследование и привлекут большее количество пациентов к наблюдениям.

Справка. Клетки-киллеры являются частью врожденной иммунной системы организма, первой линией защиты, которая начинает действовать по первому признаку появления аномальных клеток. Они направлены на раковые клетки и борются с инфекциями.