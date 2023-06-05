Новые рекомендации

Свежие рекомендации основываются на результатах систематического обзора. Согласно им, подсластители в долгосрочной перспективе не снижают массу тела у взрослых и детей.

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Также в обзоре пишут, что подсластители повышают риск развития болезней сердца и сосудов и сахарного диабета второго типа. Публикация вызвала шквал эмоций в Интернете. Ведь при беглом прочтении кажется, будто подсластители – зло хуже рафинированного сахара. Но это совсем не так.

Если ознакомиться с текстом этих рекомендаций и прочесть исследования, на которых оно основано, все становится на свои места. Результаты метаанализа рандомизированных плацебо контролируемых исследований показывают, что подсластители помогают достичь краткосрочной потери веса. А те, кто долго их употребляет, более подвержены болезням сердца и сосудов и сахарному диабету.

Отказываться от сахарозаменителей нужно не всем

В то же время в работе указано, что эти данные относятся к низкодостоверным и прямой причинно-следственной связи между сахарозаменителями и болезнями.

Подсластители по-прежнему можно применять в качестве замены сахара, если ваш врач рекомендует это делать. Но полноценное и разнообразное питание, богатое витаминами и клетчаткой, а также физическая активность вносят больший вклад в похудение и профилактику болезней.