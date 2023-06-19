Речь идет о работе ученых из США, оценивших влияние на здоровье ограниченного по времени питания (ограничение калорий в течение первых восьми часов дня).

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Новое исследование питания

Предыдущие исследования показали, что эта форма интервального голодания может улучшить кардиометаболическое здоровье и стабилизировать уровень сахара в крови. Однако команда хотела определить, связаны эти улучшения с потерей веса или стратегией голодания.

Исследователи сравнили две группы участников с преддиабетом и ожирением. В первой группе людям давали 80% дневных калорий до 13.00, во второй был обычный режим питания, когда 50 процентов ежедневных калорий потреблялись после 16.00. Пациенты были рандомизированно распределены в группы, а через 7 дней их переводили в альтернативную группу также на неделю. Пациенты носили приборы, измеряющие уровень сахара в крови на протяжении всего исследования.

Калорийный завтрак уменьшает риск диабета

Ученые обнаружили, что вес участников был стабильным на протяжении всего исследования. Но при этом раннее питание с ограничением времени приводило к уменьшению средней амплитуды гликемического отклонения и уменьшению времени более высокого диапазона (глюкоза в крови > 140 мг/дл) по сравнению с группой с обычным режимом питания.

Согласно результатам исследования, тип питания с ограничением по времени благодаря своему влиянию на уровень сахара в крови может предотвратить прогрессирование диабета 2 типа у людей с преддиабетом или ожирением.