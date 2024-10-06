Нове дослідження болю в спині

Вони з'ясували, чи може скорочення часу сидіння запобігти, чи полегшити біль у спині у дорослих, які мають зайву вагу та проводять багато часу сидячи. Учасники в середньому змогли зменшити час сидіння на 40 хвилин на день упродовж шести місяців. Дослідження опубліковано у BMJ Open.

Також на тему Чому на літніх людей вакцини діють гірше

Наші учасники – це звичайні дорослі середнього віку із зайвою вагою, які багато сидять та мало займаються спортом. Такі фактори підвищують ризик серцево-судинних захворювань та болю у спині,

– зазначив один з авторів роботи Йооа Норха.

Раніше інші дослідження вже вказували на можливу шкоду тривалого сидіння для спини, але ці дані були лише попередніми.

Як уникнути болю в спині

Також вчені вивчили механізми профілактики болю у спині. Вони виявили, що у людей із болями у спині може бути надмірне відкладення жиру у м'язах, а проблеми з метаболізмом глюкози або чутливістю до інсуліну можуть сприяти болю. Проте йому можна запобігти чи полегшити, навіть без поліпшень у складі м'язів чи метаболізмі.

Для оцінки стану м'язів дослідники використовували МРТ та ПЕТ-томографію.

"Якщо у вас є схильність до болів у спині або ви багато сидите та турбуєтеся про здоров'я своєї спини, варто скоротити час сидіння на роботі чи у вільний час. Однак важливо зазначити, що фізична активність, така як ходьба чи інтенсивні вправи, набагато корисніша, ніж просто стояти", – наголосив Норха.

Дослідники нагадують, що зміна поз важливіша, ніж пошук ідеальної.