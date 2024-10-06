Новое исследование боли в спине

Они выяснили, может ли сокращение времени сидения предотвратить, или облегчить боль в спине у взрослых, которые имеют лишний вес и проводят много времени сидя. Участники в среднем смогли уменьшить время сидения на 40 минут в день в течение шести месяцев. Исследование опубликовано в BMJ Open.

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Наши участники – это обычные взрослые среднего возраста с лишним весом, которые много сидят и мало занимаются спортом. Такие факторы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и боли в спине,

– отметил один из авторов работы Йооа Норха.

Ранее другие исследования уже указывали на возможный вред длительного сидения для спины, но эти данные были лишь предварительными.

Как избежать боли в спине

Также ученые изучили механизмы профилактики боли в спине. Они обнаружили, что у людей с болями в спине может быть чрезмерное отложение жира в мышцах, а проблемы с метаболизмом глюкозы или чувствительностью к инсулину могут способствовать боли. Однако ее можно предотвратить или облегчить, даже без улучшений в составе мышц или метаболизме.

Для оценки состояния мышц исследователи использовали МРТ и ПЭТ-томографию.

"Если у вас есть склонность к болям в спине или вы много сидите и беспокоитесь о здоровье своей спины, стоит сократить время сидения на работе или в свободное время. Однако важно отметить, что физическая активность, такая как ходьба или интенсивные упражнения, гораздо полезнее, чем просто стоять", – отметил Норха.

Исследователи напоминают, что изменение поз важнее, чем поиск идеальной.