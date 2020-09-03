Тромбоз є найчастішим ускладненням важкої форми коронавірусної інфекції. Вчені визначили ймовірний механізм формування згустків крові, який дозволить заздалегідь визначати людей з групи ризику, а також допоможе в розробці ефективного лікування цього стану.

Багато досліджень свідчать про те, що згустки крові утворюються у більшості людей, які перенесли COVID-19 і вчені досі не можуть назвати точну причину цього ускладнення. Дослідники з Уппсальского університету вважають, що в основі механізму лежить білок, який є частиною імунної відповіді, саме це підвищує ймовірність утворення тромбів.

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Білок лектин є причиною розвитку тромбозу при COVID-19

Такий процес може бути ініційований декількома білками, де одним з найбільш ймовірних вважають лектин (MBL).

Ймовірно, він активує систему комплементу — частина вродженої імунної системи, яка сприяє утворенню тромбів.

Наші результати особливо цікаві, оскільки ми вважаємо, що MBL активує процес згортання крові таким чином, що розріджуючі препарати не можуть цьому запобігти. Саме тому так багато пацієнтів страждають від тромбозу, попри відповідне лікування,

– зазначив співавтор дослідження Оскар Ерікссон.

Спостерігаючи за пацієнтами під час лікування, вчені з'ясували, що у 65% на інтенсивній терапії підвищується активність і рівень MBL.

Таким чином, раннє тестування на активність MBL дозволить визначати людей з групи ризику розвитку тромбозу. З іншого боку, MBL може стати ефективною мішенню для розробки ліків, які зупиняють формування небезпечних згустків.