Тромбоз является самым частым осложнением тяжелой формы коронавирусной инфекции. Ученые определили вероятный механизм формирования сгустков крови, который позволит заранее выявлять людей из группы риска, а также поможет в разработке эффективного лечения этого состояния.

Многие исследования свидетельствуют о том, что сгустки крови образуются у большинства людей, перенесших COVID-19 и ученые до сих пор не могут назвать точную причину этого осложнения. Исследователи из Уппсальского университета считают, что в основе механизма лежит белок, который является частью иммунного ответа, именно это повышает вероятность образования тромбов.

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Белок лектин является причиной развития тромбоза при COVID-19

Такой процесс может быть инициирован несколькими белками, где одним из наиболее вероятных считают лектин (MBL).

Вероятно, он активирует систему комплемента – часть врожденной иммунной системы, которая способствует образованию тромбов.

Наши результаты особенно интересны, поскольку мы считаем, что MBL активирует процесс свертывания крови таким образом, что разрежающие препараты не могут это предотвратить. Именно поэтому так много пациентов страдают от тромбоза, несмотря на соответствующее лечение,

– отметил соавтор исследования Оскар Эрикссон.

Наблюдая за пациентами во время лечения, ученые выяснили, что у 65% на интенсивной терапии повышается активность и уровень MBL.

Таким образом, раннее тестирование на активность MBL позволит определять людей из группы риска развития тромбоза. С другой стороны, MBL может стать эффективной мишенью для разработки лекарств, которые останавливают формирование опасных сгустков.