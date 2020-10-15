Чому одні пацієнти переносять COVID-19 безсимптомно, а іншим потрібна інтенсивна терапія? Це питання хвилює вчених по всьому світу. Нові дані американських дослідників, ймовірно, допоможуть зрозуміти, чому перебіг хвороби може так відрізнятись.

Ключовим фактором ризику розвитку важкої форми COVID-19 може бути рівень лейкоцитів CD4. Про це свідчать дані нового дослідження американських вчених, які з'ясували, що при однаковій вірусному навантаженні саме рівень CD4 + зумовлює за яким сценарієм розвиватиметься захворювання — безсимптомно або з ускладненнями, пише EurekAlert.

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Як дійшли таких висновків

У дослідженні взяли участь 27 пацієнтів з важкою формою COVID-19 і 25 людей, яких госпіталізували в лікарню з інших причин, однак тест на коронавірус у них був позитивний.

Вчені проаналізували зразки мазків з горла для оцінки вірусного навантаження в організмі, а також зразки крові для вимірювання рівня імуноглобулінів, цитокінів і імунних клітин.

В групах виявили різницю в рівні імунних клітин: у безсимптомних пацієнтів був вищий рівень CD4 + клітин — лейкоцитів, які відповідають за імунну відповідь організму на патоген.

Нові дані про цитокіновий шторм

Втім, в даному дослідженні вчені не виявили значних відмінностей в рівні цитокінів між двома групами, хоча раніше повідомляли, що пацієнти з цим симптомом частіше мають функціональні порушення в органах.

Поки вчені планують підтвердити свої результати на більшій вибірці добровольців перш ніж остаточно говорити про причинно-наслідкового зв'язку рівня лейкоцитів та перебігу коронавірусної хвороби.